Kuşadası Belediyesi süt dağıtımına başladı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 17:11

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 17:11

Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocukları için süt desteğinde bulunmaya başladı. Süt desteğini ulaştırmak için ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini haftada iki kez ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ayda 8 litre olmak üzere ailedeki her çocuk için ayrı ayrı süt desteği verecek.

Tire Süt Kooperatifi’nden temin edilen ve 1 litrelik tetra pak ambalajlar içerisindeki sütlerin dağıtımının ilk gününe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Gül Günel ve Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari katıldı. Duygu Gül Günel, çocukların kemik gelişimi ve sağlıklı büyümesi için kalsiyumun önemine dikkat çekerek “Bir anne ve bir eğitimci olarak bu proje benim için çok önemli” dedi.