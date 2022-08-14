Kuşadası depreminin ardından Naci Görür'den kritik açıklama: Tetikleyen hareketliliği açıkladı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre; bugün İzmir’de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremi, “İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında saat 06:24’te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” diye duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir-Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "İzmir-Kuşadası Körfezinde 4,9 deprem oldu. Deprem K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi" ifadelerini kullandı.
İzmir-Kuşadası Körfezinde 4,9 deprem oldu. Deprem K. Menderes graben faylarının devamında ama buradan geçen ve bazı araştırıcıların İzmir-Balıkesir fay zonu olarak kabul ettikleri KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay zonu üzerinde de olabilir. Bu körfez Sisam depremi ile tetiklendi pic.twitter.com/zAzNQp79r1— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 14, 2022
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