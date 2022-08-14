Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de 4,7 şiddetinde deprem

İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 06:40
Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de 4,7 şiddetinde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.


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