Son dakika... Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de 4,7 şiddetinde deprem
İzmir'in Çeşme ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 06.24'te Kuşadası Körfezi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 14, 2022
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/h45WzOSiWQ
14.08.2022, 06:24:22 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 7.6 km#Kandilli
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