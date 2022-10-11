Kuşadası’nda 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
11 Ekim 2022 Salı, 10:13
Kuşadası’nda 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 


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