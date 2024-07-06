Kuşadası'nda borç-alacak cinayetinde 1 tutuklama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde çıkan borç- alacak tartışmasında Gökhan Özçelik (28) tabancayla vurularak öldürülürken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişiden V.D. (17), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 07:18
Kuşadası'nda borç-alacak cinayetinde 1 tutuklama
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Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak’ta bulunan bir otelde, 1 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında borç-alacak meselesi yüzünden Gökhan Özçelik ile A.D. (52) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Özçelik, tabancayla karnından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Özçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.D. (18), V.D., Ş.B. (20), A.D. ve M.S.D. (26), işlemlerinin ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 


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