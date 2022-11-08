Türkiye bu vahşeti konuşmuştu... 'Asansörde' kadına şiddet uygulayan erkek için istenen ceza belli oldu

08 Kasım 2022 Salı, 14:05

İstanbul, Pendik Kurtköy'de sitenin asansörü önünde T.K. adlı kadını darbederek bayıltan Gökhan B. hakkında, "canavarca hisle yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü T.K'nın, şüpheli Gökhan B.'yi görmeye gittiği anlatıldı. İddianamede, T.K.'yi eve şüphelinin arkadaşının aldığı belirtildi.

ZORLA ASANSÖRE BİNDİRDİ

Şüphelinin daha sonra olay yerine geldiği ve T.K.'nin evden gitmesini istediğini fakat, kadının bunu kabul etmediği kaydedildi.

T.K.'nin evden ayrılmaması üzerine şüpheli Gökhan B.'nin, sürükleyerek evden çıkarmaya çalıştığı aktarılan iddianamede, şüpheli tarafından T.K.'nin zorla asansöre bindirildiği, burada yumruklandığı ve asansör çıkışında baygın vaziyette görüldüğü kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin baygın olan T.K'yi tekrar kaldırarak darp ettiği ve zorla aracına bindirdiği, olay sonrası alınan Adli Tıp Raporu'na göre T.K.'nin meydana gelen yaralanmanın basit tıbbı müdahale ile giderilecek durumda olduğu aktarıldı.

16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gökhan B.'nin, kendisini alkollü olduğu için savunamayacak nitelikte bulunan T.K'yi zorla aracına bindirdiği, asansörde ve asansör çıkışında tekme ve yumruklarla vurarak yaralanmasına sebep olduğu iddianamede değerlendirildi.

İddianamede, şüpheli Gökhan B. hakkında "canavarca hisle yaralama" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemi ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. Gökhan B.'nin iki suçtan toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar cezalandırılması istendi.