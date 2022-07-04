Kuşadası’nda denizde erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, denizin üstünde erkek cesedi buldu. Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ceset, ekipler tarafından karaya çıkartıldı.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:04
Kuşadası’nda denizde erkek cesedi bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Sevgi Plajı açıklarında rutin devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizin üstünde hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Denizden alınarak karaya çıkarılan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin bir göçmene ait olduğu ve boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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