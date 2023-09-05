Motosikletin gazına yanlışlıkla bastı: Kontrol edemediler

Sivas’ta sürücüsünün park etmek için iterek götürürken yanlışlıkla gazını açtığı motosiklet, çevredekilerin de yardımıyla güçlükle durduruldu.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:06
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Pulur Mahallesi Ahir Emir Caddesi'nde motosikletini iterek park edeceği yere götüren sürücü, bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirdi. 

Bu sırada motosikletin ön tekeri havaya kalkarken; çevredekiler yardıma koştu. 

Motosiklet güçlükle kontrol altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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