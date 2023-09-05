Motosikletin gazına yanlışlıkla bastı: Kontrol edemediler
Sivas’ta sürücüsünün park etmek için iterek götürürken yanlışlıkla gazını açtığı motosiklet, çevredekilerin de yardımıyla güçlükle durduruldu.
Pulur Mahallesi Ahir Emir Caddesi'nde motosikletini iterek park edeceği yere götüren sürücü, bu sırada yanlışlıkla gaz pedalını çevirdi.
Bu sırada motosikletin ön tekeri havaya kalkarken; çevredekiler yardıma koştu.
Motosiklet güçlükle kontrol altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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