'Küspe' kazasında ölen motokuryenin babası: 'Adalet önünde hesabını verecek'
Ankara'da kamyondan dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletiyle kayarak bariyere çarpıp, hayatını kaybeden motorlu kurye Hasan Önal'ın (31) babası Süleyman Onal, oğlunun baba olmaya hazırlandığını belirterek, "Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Adalet önünde hesabını verecek" dedi.
Sincan ilçesi Ayaş yolu üzerinde önceki akşam meydana gelen kazada, e ticaret firmasında motorlu kurye olan Hasan Önal, sipariş teslim etmeye giderken yola dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti.
KURTARILAMADI
Kayarak sürüklenen motosiklet, bariyere çarptı. Önal, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazaya neden olan yoldaki küspenin, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun damperinden döküldüğü belirlendi.
Arka kapağı açık ilerleyen kamyon, kaza yerine yaklaşık 5 kilometre ileride bölgedeki jandarma ekibi tarafından durdurulup, yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün işlemleri sürüyor.
'EVLENDİKTEN SONRA MOTOKURYELİK YAPMAYA BAŞLADI'
Motorlu kurye Hasan Önal'ın Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Oğlunun cenazesini teslim alan Süleyman Önal, büyük üzüntü yaşadı.
Baba Önal, oğlunun baba olmaya hazırlandığını belirterek, "Oğlum evleneli 1 yıl oldu. Evlenmeden önce garsonluk yapıyordu. Evlendikten sonra motokuryelik yapmaya başladı. Gelinim de 2,5 aylık hamile. Kendisi burada yok şu anda. Diyarbakır'a annesini ziyarete gitmişti. Haftaya perşembe de oğlum Diyarbakır'a giderek, hem eşinin ailesini görecek, hem de eşini alıp Ankara'ya geri döneceklerdi. Akşam kara haberi duyunca hemen yola çıktılar. Gelinim hamile haliyle 10 saattir yolda. Ben bu işin arkasını bırakmayacağım. O çocuğun hakkını nasıl ödeyecek bilmiyorum. Adalet önünde hesabını verecek" dedi.
Hasan Önal'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü.
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