Tuzla'da feci kaza: Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletli kurye Doğan Karbuz hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi sinir krizi geçirdi.
Feci kaza, 22 Kasım Salı saat 01.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, Doğan Karbuz'un kullandığı 34 CIT 588 plakalı motosiklet, üniversiteye giriş yapmak üzere olan üniversite öğrencisi M.A nın kullandığı 34 NP 6400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
KURTARILAMADI
Motosikletli kurye Doğan Karbuz, çarpışma sırasında otomobilin altında kaldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Doğan Karbuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı duyan ve olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi uzun süre sinir krizi geçirdi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürülürken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.
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