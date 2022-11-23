Motokuryelerden 'şiddet' tepkisi: 'Peşini bırakmayacağız'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 10:23

Kayaşehir Mahallesi 17.Bölge'de bir siteye geçen cumartesi günü teslimat götüren motosikletli kurye Bedri Keskin’in site içerisinde darbedildiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve kısa sürede yayılmıştı.

"YÜKSEK BİR SESLE BAĞIRARAK HAMLE YAPTI"

Olayın ayrıntılarını paylaşan kurye Bedri Keskin, kendisini Osman Gazi S. (43) isimli bir site sakinin darbettiğini belirterek, "Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan bir sitenin B kapısından girdim. Güvenliğe gideceğim daire bilgisini verdim ve 'geç' dedi. Bloğun önüne doğru gitmek için motosikletimle seyir halindeydim. O esnada bir şahıs 'Buradan geçemezsin ulan!' şeklinde yüksek bir sesle bağırarak hamle yaptı" dedi.

Keskin, şöyle devam etti:

"Ben de buna istinaden 'Üslubunu düzelt, benimle bu üslupla konuşamazsın, güzel değil' dedim. Sonrasında blok güvenliğine seslendim. Ben güvenliğe seslendiğimde aynı kişi güvenliğe de 'Ben size söylemedim mi, bunları buraya sokmayacaksınız' dedi. 'Buradan geçmeyeceksiniz' bile değil, 'buraya sokmayacaksınız' cümlesini duydum. Site sakini veya başkası, motosikleti olan herkes zaten o yolu kullanıyor. Site içerilerinde hız limiti var, bu da genelde saatte 20 kilometre. Ki zaten ben yürüme hızıyla seyrediyorum, görüntülerde de gözüküyor."

"ART ARDA KULAĞIMA VE ŞAKAĞIMA YUMRUKLAR İNDİRMEYE BAŞLADI"

Güvenlikten de yardımcı olmasını beklediğini belirten Bedri Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik yanıma geldiğinde ben bizi ayıracak, olayı yatıştıracak sandım. O sırada güvenlik beni uyarsa ve motosikletimle birlikte dışarı çıkmam gerektiğini söylese zaten orayı terk ederdim. 'Motosikletini dışarıda bırak teslimatını yürüyerek yap' dese de o şekilde giderdim. Ben güvenlik bunları söyleyecek diye düşünürken o site sakininden ilk darbeyi aldım. Tam güvenliğe döndüğümde bir yumruk sallıyor ve motosikletimle birlikte yere düşüyorum. Benim motosikletim 150-200 kilo arasında ve bacağım düşerken motosikletin altına sıkıştı. Düşer düşmez bacağımı motosikletten kurtarmaya çalışırken bu kişi üstüme çıkıp kaskımı çıkarttı.

Art arda kulak ve şakak bölgeme yumruklar indirmeye başladı. Belirli bir bölgeye, hedef alarak vurdu. Nereye vuracağını da biliyordu. Aklında ben bu adamı etkisiz hale getireyim, bana kalkıp zarar vermesin gibi bir düşünce olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir düşüncesi olsa kollarıma vurur, başka bir yerime vurur, etkisiz hale getirmeye çalışırdı. Sadece bir bölgeye odaklanmıştı, kafama. Vurayım ve komple bitireyim gibi."

"KARŞIMDA 2 KİŞİ VARDI, BEN ONLARI 4 KİŞİ GÖRÜYORDUM"

Darbedildiği videoyu izlediğini ifade eden Keskin, "O an görme imkanım olmadı. Güvenlik, arkasından biri de geziyor. Film izler gibi izliyor, darbeden vatandaşın montundan tutup yapma dercesine bir hareket yapıyorlar, karşı tarafa tek müdahale bu, başka bir şey yok. Olaydan 5 dakika sonra kendime geldim. Yumrukların etkisiyle çift görüyordum. Karşımda 2 kişi vardı, ben onları 4 kişi sanıyor, öyle görüyordum. Kendime gelince telefonumu çıkardım, 112’yi aradım, polis ve ambulans talep ettim. Hastaneye gittiğimde çekilen MR ve röntgenler sonucunda şakak bölgemde kırıklar olduğu belirlendi. Darp raporu aldık, davacıyım bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

"HEM ÇALIŞMA HEM DE SEYAHAT HÜRRİYETİNİN KISITLANMASI NİTELİĞİNDE"

Yaşananları değerlendiren Keskin’in avukatı Iyaz Çimen, "Bunun gibi olaylarla mücadele ediyoruz. Öncelikle bir meslek grubunun bu gibi kararlarla bir yere girmesinin sınırlandırılması mümkün değil. Tabi ki yönetim, kat malikleri böyle bir kısıtlama kuralı belirtebilirler ama müvekkilimizi oraya çağıran da bir site sakini. Dolayısıyla içeriye bir kişinin, bir kuryenin girmesini bu şekilde engellemek, hem çalışma hürriyeti hem de seyahat hürriyetinin kısıtlanması niteliğindedir. Bunun gibi kısıtlamalar ancak kanunla getirilebilir" dedi.

"SOSYAL MEDYADA KURYELER ÜZERİNE BİR NEFRET SÖYLEMİ GÖRÜYORUZ"

Sosyal medya söylemlerinin şiddeti tetiklediğini söyleyen Kuryeler Federasyonu Başkanı Murat Tomris, "Kuryeler üzerine, sosyal medyada bir nefret söylemi görüyoruz. Özellikle yağmur yağdığı zamanlar, hava soğuduğu zamanlar, paylaşım sitelerinde, 'Yağmur yağdı sipariş vermeliyim', 'Kurye ıslansın' gibisinden, 'Kurye geldi sanki havuzda yüzüyormuş gibi bana sert sert baktı' gibisinden. Bir sürü kurye ve kuryeliğe karşı kışkırtıcı söylem var. Bu söylemleri gördükçe bizlerin vicdanları sızlıyor, üzülüyoruz. Neticede modern zamandayız, eski zamanda köle pazarları vardı, parayla köleler satılırdı. Şimdi modern zamandayız, sanki parayı verip bizleri satın aldığını düşünen insan tipleriyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Bedri Keskin'in avukatı Iyaz Çimen, şüpheli Osman Gazi S.'nin gözaltında olduğunu belirtirken, kuryeler olayın gerçekleştiği sitenin önünde motosikletleriyle toplanarak yaşananları protesto etti.