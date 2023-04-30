Kütahya'da 17 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: 4 gözaltı
Kütahya'da bir apartman dairesinde 17 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da Zafertepe Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartman dairesinde Özge Ş.'nin odada hareketsiz yattığını gören arkadaşı olduğu iddia edilen kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese giden sağlık ve polis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan incelemede içki şişeleri bulundu, Özge'nin cesedinin olduğu odada çok miktarda kan görüldü.
Hakkında uyuşturucu kullanmaktan çok kez işlem yapıldığı öğrenilen çocuğun cesedi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
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