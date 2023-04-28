Sulama kanalına düşen araçta cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen hafif ticari araçta, sürücü Yüksel Soydal'ın cesedi bulundu. Kaza olduğu düşünülen olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:09
Sulama kanalına düşen araçta cesedi bulundu
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Adana'da Çotlu Mahallesi'ndeki sulama kanalının kenarından geçenler, sabah saatlerinde ters dönen hafif ticari aracı görünce ihbarda bulundu.

Ekipler, araç içinde birilerinin olabileceğini değerlendirip, çalışma başlattı. Sulama kanalındaki aracı çıkartan ekipler, içinde cesetle karşılaştı.

İncelemede, hayatını kaybeden kişinin sürücü Yüksel Soydal olduğu belirlendi. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Adana ceset

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