Kütahya'da acı olay: Ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da ciple motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motokurye, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:03
Kütahya'da acı olay: Ağır yaralanan motokurye hastanede hayatını kaybetti
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Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 25 Ağustos'ta, H.İ.Ö. (25) idaresindeki yabancı plakalı cip ile motokurye Talha Koşmaz'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada başından ağır yaralanan Koşmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan motokurye, doktorların çabalarına rağmen kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan H.İ.Ö. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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