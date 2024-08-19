Kütahya'da 'ot yangını' paniği: Alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı
Kütahya’nın İncik köyünde çıkan ot yangınında alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı.
Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki İncik köyünde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakınındaki 3 köy evi ile samanlığa sıçradı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için önlem alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Yangında 3 köy evi ile samanlık yandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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