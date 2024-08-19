Kütahya'da 'ot yangını' paniği: Alevlerin sıçradığı 3 ev ve samanlık yandı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 17:39

Güncelleme: 19.08.2024 - 17:40

Kent merkezine 35 kilometre mesafedeki İncik köyünde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakınındaki 3 köy evi ile samanlığa sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormana sıçramaması için önlem alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangında 3 köy evi ile samanlık yandı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.