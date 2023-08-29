Kütahya'da apartman dairesinde 'uyuşturucu partisi' düzenleyen 4 kişi yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenlenen eve yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.
MALZEMELERİ TUVALETE ATTILAR
Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi. İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.
Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, Emniyet'e götürüldü.
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