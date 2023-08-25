Kütahya'da feci kaza... 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:20

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:20

Kütahya-Gediz karayolu Göynükören köyü yakınında Mustafa Kabaca'nın (37) kullandığı 43 LD 496 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Mustafa, eşi Bediha (33), çocukları Asaf (8) ve Kamil Kabaca (14), Aslanapa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kamil Kabaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.