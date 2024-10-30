Kütahya'da orman yangını paniği! İnceleme başlatıldı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:18

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:19

Edinilen bilgilere göre, yangın Balıköy beldesi yakınlarındaki Çaltılı köyü ile Kızılbük köyü arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Yaklaşık 1 hektarlık bir alanı etkileyen yangına, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevler, hızlı çalışma sonucunda büyümeden söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.



