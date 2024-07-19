Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:59

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:01

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.’nin (62) büyücülük yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.