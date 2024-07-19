Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kütahya’da polisin düzenlediği operasyonda büyücülük yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:59
Kütahya'da 'büyücü' operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından teknik takibi yapılan bir dosya içeriğinde tesadüfi delil çerçevesinde elde edilen bilgilerle şüpheli G.Ş.’nin (62) büyücülük yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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