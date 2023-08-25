Gaziantep’te feci kaza... Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep’te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu aracı biçti. İlk belirlemelere göre 1, ölü 3 kişi yaralandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Çevre yolunda; Hasan Çelik (39) idaresindeki 27 AKT 905 silobaj yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa Yoldaş idaresindeki 34 FBY 426 plakalı aracı biçerek yan refüje devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.
Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
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