Gaziantep’te feci kaza... Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu aracı biçti. İlk belirlemelere göre 1, ölü 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:24
Gaziantep’te feci kaza... Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Çevre yolunda; Hasan Çelik (39) idaresindeki 27 AKT 905 silobaj yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa Yoldaş idaresindeki 34 FBY 426 plakalı aracı biçerek yan refüje devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


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