Gaziantep’te feci kaza... Hafriyat kamyonu kontrolden çıktı: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 07:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 07:25

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Çevre yolunda; Hasan Çelik (39) idaresindeki 27 AKT 905 silobaj yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mustafa Yoldaş idaresindeki 34 FBY 426 plakalı aracı biçerek yan refüje devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Olayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.