Sultanbeyli'de mazot dökülen yolda 7 araç kaza yaptı

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:56

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:39

Olay, 22 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde Akşemsettin Mahallesi, Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen bir araçtan yola mazot döküldü. Mazotun dökülmesiyle yol kaygan hale geldi. O sırada yola dökülen mazotu fark etmeyen 2'si motosiklet toplamda 7 araç yolda kayarak kaza yaptı. Bir yolcu minibüsü de dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda savrulduktan sonra kaldırıma çarparak durabildi.

O sırada kaldırımda duran bir bisikletli üzerine gelen minibüsten son anda kurtuldu. Yaşanan kazalarda minibüste bulunan bir kişi ve bir motosikletli kurye yaralandı. Yaralıların durumlarının hafif olduğu tedavileri için ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yola dökülen mazot belediye ekipleri tarafından temizlenirken, polis kazalarla ilgili inceleme başlattı.

"YOL BOYDAN BOYA MAZOTLUYDU"

Çevrede esnaf olan Sinan Dursun, "Dün burada oturduğumuz sırada TIR ya da kamyondan dökülen mazot sonucu 5-6 araç birbirine girdi. 2 motosikletli de yaralandı. Bu durumu belediye ekiplerine bildirdik. Bir yolcu minibüsü de sağ sol yaparak kaldırıma vurdu. Minibüste bulunan bir kişi yaralandı. 100 litreye yakın mazot dökülmüş diye tahmin ediyorum. Yol boydan boya mazotluydu. Araçların durması da imkansızdı. Motosikletli de yaralandı" dedi.