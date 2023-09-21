Kütahya’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolunun Kayı Köyü Kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Domaniç ilçesine gitmekte olan Kasım Y. yönetimindeki 16 ABT 335 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak, beton menfeze çarptı.
Kazada, İsmail Y. (69) ve Naile Y., (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Kasım Y. (40) ve Yasin Y., (46) de yaralandı.
Yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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