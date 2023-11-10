Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 08:55
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhuş yapan ve yaptıran şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla G.Ç, R.A. ve A.K. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon kapsamında ifadeleri alınan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.




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