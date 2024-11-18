Malatya'da tam '7 ton' kaçak tütün ele geçirildi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Sivas kara yolunun Kumluk mevkisinde S.U'nun kullandığı 34 KED 153 plakalı tırda arama yaptı.
Aramada, 200 koli ve 150 çuval içerisinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Malatya
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