Malatya'da tam '7 ton' kaçak tütün ele geçirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da tam '7 ton' kaçak tütün ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:33

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Sivas kara yolunun Kumluk mevkisinde S.U'nun kullandığı 34 KED 153 plakalı tırda arama yaptı.

Aramada, 200 koli ve 150 çuval içerisinde 7 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Malatya

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