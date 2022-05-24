Kütahya'da kağıt fabrikasında yangın paniği: İş makineleri de müdahale ediyor!
Kütahya'da bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında yangın çıktı. Yangına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra fabrikaya ait yangın söndürme kulelerinden müdahale ediliyor.
Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde bulunan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının atık kağıt depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İŞ MAKİNELERİ DE MÜDAHALE EDİYOR
Yangını söndürme çalışmalarına 5 itfaiye ekibinin yanı sıra iş makineleri ve fabrikaya ait yangın kulelerinden müdahale ediliyor.
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