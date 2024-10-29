Kütahya’da komşular arasında 'park' kavgası: 1 yaralı
Kütahya’da komşular arasında park tartışması nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak’ta, akşam saatlerinde evinin önüne araç park edilmesine sinirlenen V.A. (61) komşusu H.G. (33) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen V.A., aracından aldığı silahı ateşleyerek H.G.’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALANDI
Polis ekipleri şüpheli V.A.’yı suç aleti silahla birlikte yakalarken olayda elinden ve yanağından yaralanan H.G. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #komşu
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