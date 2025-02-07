Kütahya'da maden işçilerini taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Tavşanlı ilçesinde, kömür ocağında çalışan maden işçilerinin taşındığı servis midibüsünün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da maden işçilerini taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 08:31

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; maden ocağında çalışan işçilerin taşındığı A.G. (66) yönetimindeki 43 AFN 325 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Yan yatan midibüsteki işçilerden F.D. (41), S.T. (41) ve K.A. (31) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #buzlanma #İşçi #Kütahya #servis

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