Kütahya'da orman yangını: Kontrol altına alındı!

Kütahya'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:27
Kütahya'da orman yangını: Kontrol altına alındı!
Abone Ol google-news

Merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın da olay yerine gelerek, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'den söndürme çalışması hakkında bilgi aldı.

"YAKLAŞIK 2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Vali Işın, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce ihbarın alınmasının ardından kısa sürede ulaşılan alanda müdahaleye başlandığını söyledi.

Aracı, arazöz ve itfaiyesi bulunan diğer kurumların da söndürme çalışmasına destek verdiğini belirten Işın, "Çok şükür orman yangını kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerine devam ediyor" dedi.

Havaların bugünlerde çok sıcak geçtiğini, bu nedenle yangınlara karşı bütün kurum ve birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Işın, yaz sezonunu en zararla kapatmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.


Kütahya haberleri ormanlık alan haberleri orman yangını haberleri Orman haberleri

İlgili Haberler

Masaj salonunda korkutan yangın

Masaj salonunda korkutan yangın
Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!

Şişli'de 5 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar var!
Rusya’daki araştırma enstitüsünde yangın çıktı

Rusya’daki araştırma enstitüsünde yangın çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler