Kütahya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kütahya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 00:43

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Kütahya-Altıntaş karayolu üzerinde durdurulan bir araç içerisinde jandarma uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 50 gram metamfetamin ve 390 adet sentetik ecza ele geçirilirken, araçta bulunan Y.G., A.Ş., M.A.G. ve G.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kütahya #uyuşturucu #tutuklama

İlgili Haberler

Uyuşturucu kullandığı öne sürüldü: Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti

Uyuşturucu kullandığı öne sürüldü: Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kars’ta operasyon: Otomobil tavanında uyuşturucu bulundu!

Kars’ta operasyon: Otomobil tavanında uyuşturucu bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler