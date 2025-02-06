Şanlıurfa’da otomobil dereye düştü: Yaralılar var!
Haliliye ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kazada yaralanan baba ile oğlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakoyun Deresi'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince dere içinde ters dönen araçtan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #dere #kaza #otomobil #Şanlıurfa
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