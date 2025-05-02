Son dakika... Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!
Son dakika haberi... AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 12.55 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Kentte paniğe yol açan depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 12.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Kentte paniğe yol açan deprem, çevre illerde de hissedildi.
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