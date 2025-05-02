Kütahya 4.2 ile sallandı... Naci Görür'den tedirgin eden açıklama!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:24

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:31

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 sıralarında 4.2 büyüklüğünde ve yerin 12.55 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

"BU BİR DEPREM FIRTINASINA BENZEMİYOR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmaldır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür. Sevgiyle."