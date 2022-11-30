Kütahya'da sokakta parçalanmış kadın cesedi bulundu
Kütahya'da ekipler, parçalanmış bir kadın cesedine ulaştı. Kadının ölüm nedeni araştırılıyor.
Sekiören köyünde sokakta bir kişiye ait ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, büyük bölümü parçalanmış cesedin, yakındaki bir evde yaşayan Emine Akçay'a (68) ait olduğunu belirledi.
Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
OĞLU VE KOMŞUSU 'BİLMİYORUM' DEDİ
Emine Akçay'ın oğlu Halil Akçay, gazetecilere, kendisi ormandayken gerçekleştiği için olayın nedenini bilmediğini söyledi.
Komşulardan Aysun Çatal ise olayı kimsenin görmediğini, sadece kadının parçalanmış halde cesedini bulduklarını ifade etti.
YANINDAKİ KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Köye gelen Kütahya Belediyesi ekipleri, cesedin yakınındaki 6 sahipsiz köpeği uyuşturucu iğne ile bayıltarak barınağa götürdü.
Ekipler, kadının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu mu yoksa başka bir nedenle mi öldüğüne ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.
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