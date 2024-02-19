Kütahya’da şüpheli ölüm: 32 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
Kütahya’da bir şahsın ölümü şüpheli bulundu. 32 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Yenidoğan Mahallesinde 32 yaşındaki İsa Uyanık evinde ölü olarak bulundu.
Uyanık’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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