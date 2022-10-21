Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu
Kütahya’da Tarım Kredi Kooperatif marketleri önünde ucuz sıvı yağ için uzun kuyruklar oluştu. "Kuyruk bizim milletin kaderi. Hadi eskiden Kıbrıs savaşı, ambargo falan kuyruk olayları oluyordu. Vatandaşa 'telefonunu çıkart' diyen çok bilmişler, bu kuyruklara ne diyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.
Kütahya’da sıvı yağın piyasaya göre daha ucuz satıldığı kooperatif marketler önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
TMO önündeki kuyrukların tepki çekmesi üzerine; Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde de yağ satışı başladı. Ucuz yağ almak isteyen yurttaşlar bu kez de kooperatif marketler önünde dakikalarca bekleyerek, uzun kuyruklar oluşturdu.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
Kişi başı bir adet yağ alımına izin verilirken, ucuz yağ kuyruğunda zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı da gözlendi. Uzun süre sırada beklediği için öfkelenen yurttaşlardan bazıları duruma tepki gösterdi.
TMO’nun 5 litrelik yağının fiyatı 135 lirayken, yine aynı markette satılan Tarım Kredi Kooperatifi markalı 5 litrelik ayçiçek yağı 167 liraya satılıyor. Diğer marketlerde ise 5 litrelik ayçiçeği yağı ortalama 200 liradan satışa sunuluyor.
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