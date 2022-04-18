Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
Türkiye genelinde fırtına etkili oluyor. Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına Şarkışla ilçesinde bulunan Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu'nun çatısının uçmasına neden oldu.
Sivas’ta etkili olan kuvvetli fırtına Şarkışla ilçesinde bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısının uçmasına neden oldu. Fırtınanın kaldırdığı çatı uçarak yere düştü. Olayda her hangi bir can kaybı ve yaralanma oluşmadı. Çatının uçma anı cep telefonu ile görüntülendi.
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