Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısını yerinden söktü

Üsküdar Harem’de Kamil Koç firmasına ait yazıhanenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:31
Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısını yerinden söktü
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İstanbul'un Üsküdar ilçesi Harem Otogarı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Kamil Koç firmasına ait çatı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar yola savruldu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.

 


Harem Otogarı Çatı Rüzgar

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