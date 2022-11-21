Kuvvetli rüzgar Harem Otogarı'nın çatısını yerinden söktü
Üsküdar Harem’de Kamil Koç firmasına ait yazıhanenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savruldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Harem Otogarı’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.
Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla birlikte Kamil Koç firmasına ait çatı uçtu.
Çatıdan kopan parçalar yola savruldu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken çatıdan temizleme işlemi yaptı.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar oluştu.
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