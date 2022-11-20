Uludağ’a çıkacaklar dikkat: Teleferiğe 'rüzgar' engeli

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.

İHA
20 Kasım 2022 Pazar, 10:01
Uludağ’a çıkacaklar dikkat: Teleferiğe 'rüzgar' engeli
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Bursa’da şiddetli rüzgar 3 gündür etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara yine uyarı geldi. 

Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı.

Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. 



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