Uludağ’a çıkacaklar dikkat: Teleferiğe 'rüzgar' engeli
Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferikle çıkacaklara uyarı geldi.
Bursa’da şiddetli rüzgar 3 gündür etkisini göstermeye devam ederken, Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara yine uyarı geldi.
Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildiğini açıkladı.
Bursa Teleferik A.Ş’den yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar sebebiyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.
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