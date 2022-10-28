Kuyumcu dükkanında kavga: 1 yaralı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kuyumcu dükkanında iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgada, işyeri sahibi E.T., bıçakla yaralandı.
Şemikler Mahallesi'nde, 28 Ekim Cuma günü saat 13.30 sıralarında; kuyumcu dükkanında iki grup arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işyeri sahibi E.T. bıçakla yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla E.T. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
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