Kuyumcudan 120 milyon liralık dev vurgun: Çok sayıda gözaltı var!
Mersin'de müşterilerini dolandırıp 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kuyumcu Ö.A.'nın da aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, merkez Akdeniz ilçesinde kuyumcu Ö.A.'nın, müşterilerinin satın aldığı altınlar ile bozdurulan altınların parasını vermediği şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bir süredir işyeri kapalı olan kuyumcunun, 116 kişiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Müşterilerden bazılarının altınları daha sonra almak için kuyumcuya bıraktığı, bazılarının da çeyrek altınlarını ilerleyen zamanlarda bileziğe çevirmek için işyerinde biriktirdiği, kimisinin de kazanç vaadiyle altınlarını kuyumcuya verdiği belirlendi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda kuyumcu Ö.A., İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aralarında işyeri müdürünün de olduğu 13 şüpheli ise adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada ele geçirilen 7 milyon TL değerinde altın, TL, döviz ve birçok dokümana el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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