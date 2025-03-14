Kuyumcukent'te panik anları: Yükselen dumanlar korkuttu!
İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’in çatısından çevreye yayılan yoğun duman korkuttu. Uzun süre devam eden dumanların daha sonra kesildiği görüldü.
Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te dün saat 14.00 sıralarında binanın çatısından beyaz dumanlar yükselmeye başladı.
Uzun bir süre yoğun bir şekilde yükselen dumanlar korkuttu. Bir süre daha yükselen dumanların daha sonra kesildiği görüldü.
NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yükselen dumanların üretim esnasında yapılan bir makinenin ayda bir yapılan taşlama işlemi nedeniyle bu şekilde dumanlar çıktığı öğrenildi.
Dumanların azalması üzerine çevrede yaşanan korku sona erdi.
Etiketler: #Yangın
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