Kuyumcukent'te panik anları: Yükselen dumanlar korkuttu!

İstanbul Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’in çatısından çevreye yayılan yoğun duman korkuttu. Uzun süre devam eden dumanların daha sonra kesildiği görüldü.

Kuyumcukent'te panik anları: Yükselen dumanlar korkuttu!
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:26

Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te dün saat 14.00 sıralarında  binanın çatısından beyaz dumanlar yükselmeye başladı.

Uzun bir süre yoğun bir şekilde yükselen dumanlar korkuttu. Bir süre daha yükselen dumanların daha sonra kesildiği görüldü.

NEDENİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yükselen dumanların üretim esnasında yapılan bir makinenin ayda bir yapılan taşlama işlemi nedeniyle bu şekilde dumanlar çıktığı öğrenildi.

Dumanların azalması üzerine çevrede yaşanan korku sona erdi.


Etiketler: #Yangın

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