Kuyumculara satmaya çalıştılar! Sivas'ta 'sahte altın' operasyonu: 3 tutuklama
Sivas'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki kuyumculara sahte altın satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'dan geldiği belirlenen şüpheliler D.K, S.K. ve M.B'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Zanlıların üst aramalarında 32 adet 1 gramlık sahte altın ve 9 bin 420 lira ele geçirildi, ayrıca banka hesaplarındaki 69 bin liraya da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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