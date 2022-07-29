'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan 3 kişi yakalandı

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:48

Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuya 28 Temmuz Perşembe günü saat 14.00 sıralarında giren 2 kişi, 10 bin 900 Euro ve bin 200 dolar almak istediklerini söyledi.

ZARFLARI YER DEĞİŞTİRDİ

Kuyumcu Yiğit de, müşterilerinin istediği dövizi zarf içinde hazırlayıp, tezgahın üzerine bıraktı. Bu sırada şüpheliler Yiğit'in dalgınlığından faydalanıp, içinde döviz bulunan zarfla, daha önceden hazırladıkları içinde kağıt dolu alan zarfı yer değiştirdi.

Ardından hızla kuyumcudan çıktı. Durumdan şüphelenip zarfa bakan Yiğit, dövizlerin çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

ADANA'DA YAKALANDI

Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin kendilerini bekleyen bir taksiyle Adana'ya gittiklerini belirtti.

Araştırmasını derinleştiren polis şüphelilerin Gürcistan uyruklu Gela Tsulaıa (43) ve kuzeni Borıs Tsulaıa (34) olduğunu takside ise arkadaşları Iraklı Bulıa'nın (33) beklediğini belirledi.

Adana'da yakalanan 3 kişi, Konya'ya getirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çaldıkları 10 bin 900 Euro ve bin 200 dolarda kuyumcuya teslim edildi.