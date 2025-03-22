Kuyumcuya 'sahte altın' satacaklardı! Yakayı ele verdiler: 3 gözaltı

Samsun’da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin şüpheliyi suçüstü yakaladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuya 'sahte altın' satacaklardı! Yakayı ele verdiler: 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:11

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta, İlkadım ilçesindeki kuyumcuya, 1 gramlık altın bozdurmak isteyip, sahte olduğu anlaşılınca kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin A.S. (47), O.K. (57) ve İ.C.K. (33) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden O.K., dün aynı ilçedeki başka bir kuyumcuya daha gitti. Polisin gizlice izlediği O.K., 2 sahte 1 gram altını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, 3 şüpheliyi de yakalayıp, 'Parayla eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 11 sahte 1 gramlık altın, 12 bin 780 lira, 300 dolar ve 72 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. 


Etiketler: #Kuyumcu

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