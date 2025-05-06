Kuyumcuya sahte altın satan şüpheli yakalandı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kuyumcuya sahte altın satarak dolandıran şüpheli KOM ekiplerince yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'de kuyumcular çarşısında faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte altın satıldığı bilgisi aldılar.
Bir kuyumcuya 23 adet sahte altın satan şahıs ekiplerce tespit edildi. Şüpheli B.E. (30) KOM ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
B.E.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada 67 adet 1 gramlık sahte altın ve 7 adet 5 gramlık sahte altın ele geçirildi.
Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #Bursa #sahte altın #altın
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