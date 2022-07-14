Kuyumcuyu '2,5 milyon TL' alacağı için öldürmüş

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:12

Kızılay Karanfil Sokak’taki Gümüşçüler Çarşısı'nda, Olay, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Seyyar tezgahta parfüm satan Ufuk Namlı, 5'inci katta arkadaşı İ.Ş’ye ait dükkana çıkıp, çarşının girişinde kuyumcu dükkanı bulunan Mustafa Günay'ı arayarak gelmesini istedi.

RUHSATSIZ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Namlı, yanına gelen Günay ile tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Namlı, belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Günay'a ateş etti. Günay, olay yerinde hayatını kaybetti. Namlı ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ufuk Namlı'nın, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Namlı'nın, Mustafa Günay'ın kendisine 2,5 milyon TL borcu olduğunu, ödemesini isteyince tartışma çıktığını ve olayın meydana geldiğini ileri sürdü.

İfadesine başvurulan Günay'ın kardeşinin ise ağabeyinin böyle bir borcu olmadığını, varsa bile kendisinin bilmediğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Ufuk Namlı'nın, Mustafa Günay'a ateş ettikten sonra olay yerine gelen bina görevlisi K.U.'ya da ateş etmek istediği; ancak silahın tutukluk yaptığı ve bu sırada K.U.'nun elinden tabancayı aldığı öğrenildi.

Namlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.