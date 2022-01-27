Kuyumcuyu gasp ettiler: 855 saat incelenmenin sonucunda yakalandılar
Muğla'da kendilerine polis süsü vererek kuyumcu toptancısının aracını durduran üç şüpheli, jandarmanın 8 gün boyunca 865 saat güvenlik kamerası ve 1346 aracın geçişini incelemesi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, çuval içerisinde bahçeye gömdükleri altınlar ise bulunarak sahibine teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesinin 17 Ocak'ta Korucuk mevkisinde meydana gelen olayda, Milas istikametinden Bodrum yönüne gitmekte olan kuyumcu toptancısına ait araç, kendilerine polis süsü veren tepe lambalı kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu.
Araç içerisindeki iki kişi darbedildikten sonra elleri ve ayakları kelepçe ile bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheliler, 16 kilogram altını ve toptancı aracını gasbederek olay yerinden kaçtı.
865 SAAT KAMERA KAYDI İNCELEDİLER
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin tespiti ve gasbedilen altın ile aracın bulunması amacıyla Milas ilçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat birimlerinden özel bir ekip kurarak harekete geçti.
8 gün boyunca olay yeri ve çevresindeki 865 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ile 1346 aracın geçişi incelendi.
Araştırma sonucunda şüphelilerin Mesut Altınay, Ercüment Bolat ve Kemal Korkmaz olduğu tespit edildi.
Olayın ardından İzmir'e kaçtıkları belirlenen 3 kişi, 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabancaya da el konuldu.
ALTINLARI GÖMMÜŞLER
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda bir evin bahçesinde yapılan kazıda çuval içerisinde bulunan 16 kilogram altın ise sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesut Altınay, Ercüment Bolat ve Kemal Korkmaz tutuklandı.
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