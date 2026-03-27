Kuzeni tarafından vurulan Abdullah hayatını kaybetti!

27.03.2026 15:15:00
Güncellenme:
DHA
Diyarbakır’da kuzeni H.D. tarafından tabancayla vurulan 21 yaşındaki Abdullah Bayoğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Bağlar ilçesine bağlı Şeyhşamil Mahallesi 566’ncı Sokak’ta dün akşam saatlerinde bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kuzenler H.D. ile Abdullah Bayoğlu (21) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında H.D., yanında bulunan tabancayla Abdullah Bayoğlu’na ateş etti.

Bayoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 30 dakikalık görüntülerde yapılan incelemede yeri tespit edilen H.D. ile olayla ilgili olduğu belirlenen E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #diyarbakır #kuzen

Camideki cinayette yeni gelişme: Tahrik indirimi verildi Kayseri'de daha önce tartıştığı komşusunu namaz kıldığı sırada camide öldüren şahsın yargılandığı davada karar çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanığa haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sanığı 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni ayrıntılar... Rapçi Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı: 'Temizlikçi' ayrıntısı dikkat çekti! İstanbul Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin soruşturmada, olayın tanığı rapçi Vahap Canbay’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Canbay’ın anlatımında “temizlikçi” ayrıntısı ve Aleyna Kalaycıoğlu’na ilişkin sözleri dikkat çekti.
Güngören'de 'Atlas Çağlayan' cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma tamamlandı! Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli E.Ç. (16) hakkında ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.