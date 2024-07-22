Kuzenini katletti, öldürdüğü bıçakla video çekti!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kuzeni Abdullah Kabakulak'ı (42) öldürüp, kaçtıktan sonra elindeki kanlı bıçak ile video çeken S.K. (17) yakalanıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:53
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Urfa Kapısı Mahallesi'nde 20 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda S.K., kuzeni Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. S.K., akaryakıt istasyonun bahçesinde gördüğü Abdullah Kabakulak'a cebindeki bıçağı çıkararak saldırdı.

Abdullah Kabakulak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Abdullah Kabakulak kurtarılamadı.

Kaçtıktan sonra cep telefonu kamerası ile "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" diyen S.K., videoyu öldürdüğü kuzeninin çocukları ile yakınlarına gönderdi.

S.K. gizlendiği adreste polis ekipler tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


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