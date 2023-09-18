Kuzenini ve gelinlerini aracıyla ezmişti: ‘Susma hakkı’nı kullandı
Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi’nde tartıştığı kuzeni B.E. ile eşi F.E.ye aracıyla çarparak bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan M.E.'nin olayla ilgili susma hakkını kullandığı bildirildi. Olayda kuzeni B.E.'nin ölümüne, kuzeninin eşi F.E.'nin ise ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fethiye’de büyük yankı uyandıran olayda iş insanı M.E. bilinmeyen nedenle tartıştığı kuzeni B.E. ve eşi F.E. ile A.E. isimli şahsın üzerine Karaçulha Toptan Sebze Hali içerisinde aracını sürüp B.E.'nin ölümüne F.E. ile A.E. isimli şahsın yaralanmasına neden olmuştu.
Olaydan sonra kaçan ve Denizli’de yakalanan M.E. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. M.E.'nin hem emniyette hem de çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullanıp olayla ilgili ifade vermediği, savunma yapmadığı ve delillerin toplanmasını istediği öğrenildi.
M.E.’nin kuzeni B.E.'yi kasten öldürme, gelinleri F.E.'yi ise kasten yaralama suçları nedeniyle tutuklandığı olaya ilişkin iddianamenin de kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüsten hazırlanacağı kaydedildi.
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